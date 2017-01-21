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В Раду внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни. Об этом сообщает РИА Новости. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций.

Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания.

Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Этот закон после государственного переворота в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.

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