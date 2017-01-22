Клинцевич заявил о геноциде русского языка на Украине

Внесенная в Верховную Раду законодательная инициатива об исключительности украинского языка ослабит позиции Киева в Донбассе, считает первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в заявлении сенатора, поступившем в «Ленту.ру» в воскресенье, 22 января.

«Геноцид русского языка — так бы я охарактеризовал суть законопроекта об исключительности украинского языка, внесенного в Верховную Раду», — подчеркнул Клинцевич. При этом он отметил, что авторами документа являются не два-три человека, а более 30 депутатов из разных фракций. По мнению сенатора, это «делает картину еще более удручающей».

Материалы по теме Язык из Киева уберем Как на Украине искореняют русскоязычность с младых ногтей

«Как бы то ни было, националистический угар — плохой советчик. Принятие данного законопроекта — прямой путь к окончательной потере Украиной Донбасса, где в подавляющем большинстве проживает русскоязычное население», — отметил первый зампред комитета.

Накануне, 21 января, стало известно, что в Верховную Раду внесен законопроект, согласно которому украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, а также в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Документ предусматривает использование украинского языка на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, СМИ и книгопечатании.

Законопроект в случае его принятия приведет к отмене закона «Об основах государственной языковой политики», который предполагал официальное использование двух языков в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота в 2014 году Рада признала этот закон утратившим силу, что вызвало волнения на юге и юго-востоке Украины. На тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать закон. Конституционный суд рассматривает дело о конституционности документа.