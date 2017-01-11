Донецкий губернатор запретил сотрудникам говорить на русском языке

Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский предписал сотрудникам обладминистрации использовать в своей работе только украинский язык. Соответствующее распоряжение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — пояснил Жебривский.

Он добавил, что в 2017 году для сотрудников будут организованы курсы изучения английского языка.

20 декабря советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. По его мнению, для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать», — сказал он. При этом с журналистом Кива общался на русском языке.