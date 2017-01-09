В торговом центре Киева отказались общаться с покупателями по-украински

В Киеве персонал одного из магазинов торгово-развлекательного центра «Караван» не захотел говорить с покупателями на украинском языке. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает «Обозреватель».

По информации издания, кассир супермаркета продолжал говорить по-русски даже в ответ на требование покупателя перейти на государственный язык. Разгневанный клиент отметил, что ранее уже обращался к руководству магазина с жалобой на русскоговорящих сотрудников и ему пообещали провести соответствующую беседу с продавцами.

«Оно мне не надо», — заявила покупателю приглашенная для разрешения конфликта администратор торгового предприятия. Она добавила, что будет разговаривать на украинском только в том случае, если ей прикажет директор.

В конце декабря 2016 года украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что кассир в магазине Watsons говорила с ней на русском, а не на украинском языке. Литератор сообщила в соцсетях, что, если подобное повторится, она подаст на торговую сеть в суд. «И это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — написала Ницой.

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Это не первый подобный случай с детской писательницей. Летом 2016-го Ницой устроила разбирательства из-за того, что рыбкам, нарисованным на стенах одной из детских больниц в Киеве, дали русские имена.

В сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственным государственным языком в республике был и будет украинский. В то же время он подчеркнул, что власти будут «уважать права национальных меньшинств».