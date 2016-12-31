Украинская писательница пообещала засудить сеть магазинов за русскую речь

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что кассир в магазине торговой сети Watsons говорила с ней на русском, а не на украинском языке. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

По словам Ницой, конфликт у нее произошел с сотрудницей магазина, устроившейся туда недавно. Когда она оформляла покупки, писательница несколько раз потребовала перейти на украинский язык, но женщина проигнорировала эту просьбу. В результате Ницой швырнула в кассира мелочью, которую ей дали на сдачу.

«Неуважаемые "Watsons"! Если меня еще раз обслужат в сети "Ватсонса" не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат. В какую сумму влетает, посчитайте сами», — заявила Ницой.

Она также пообещала, что с этих пор будет ходить в магазины сети с включенным диктофоном. «Будете знать, как украинский дискриминировать», — заключила она.

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Лариса Ницой — украинская детская писательница, автор таких книг, как «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией. Например, летом этого года Ницой устроила разбирательства из-за того, что рыбкам, нарисованным на стенах хирургического отделения одной из детских больниц в Киеве, дали русские имена.

В сентябре этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственным государственным языком в республике был и будет украинский. В то же время он подчеркнул, что власти будут «уважать права национальных меньшинств».