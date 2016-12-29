В Киеве 27-летнюю соратницу Саакашвили заподозрили в коррупции

Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров заявил, что бывшая глава таможни Одесской области Юлия Марушевская подозревается в коррупции. Об этом в четверг, 29 декабря, он сказал в интервью Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями. Чиновник подчеркнул, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской таможня увеличила свои доходы на 30 процентов, то есть на 300 миллионов гривен. Пресс-служба ГФС предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В свою очередь, Марушевская отвергла все обвинения. «[Следствие] не имеет никакого смысла. Оно просто показывает, что эта система не готова меняться», — сказала она.

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27-летняя чиновница подала заявление об отставке 14 ноября. По ее словам, реализация анонсированного украинскими властями проекта реформ зашла в тупик. «Все обещания, данные премьер-министром в мае, — открытое таможенное пространство, строительство нового терминала на месте Морского вокзала — заблокированы», — заявила она.

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил Марушевскую, которая с июля того же года занимала пост его заместителя, на должность руководителя Южной региональной таможни в октябре 2015 года.

Марушевская получила известность в ходе массовых акций протеста, позднее получивших название Евромайдан (участники митингов требовали сближения Киева с Евросоюзом), когда записала и выложила в феврале 2014 года в социальные сети ролик I Am a Ukrainian. В нем она объясняла мотивацию активистов Майдана и призывала мировое сообщество поддержать украинцев.

Марушевская родилась 2 октября 1989 года в селе Щербани Николаевской области. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Украинский язык и литература».