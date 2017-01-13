В школах ДНР отменили экзамены по украинскому языку

Первый ректор Донецкого национального университета экономики и торговли Лидия Омильянович (слева) и министр образования и науки ДНР Лариса Полякова

В школах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отменили государственные экзамены по украинскому языку. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министра образования и науки ДНР Ларису Полякову.

«По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — сказала она.

Полякова уточнила, что украинский язык останется в школьной программе.

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В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. Он заявил, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы.

В августе того же года в городе Бахмут Донецкой области (подконтрольной Киеву части) родители школьников возмутились украинизацией учебных заведений. Преподавание на государственном языке было введено в трех школах города. Родители учеников одной из школ потребовали вернуть русский язык как основной в программу обучения.

С начала 2015-го в школах самопровозглашенной Луганской народной республики перестали преподавать историю Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.