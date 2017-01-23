Депутат Рады пояснил смысл закона об исключительности украинского языка

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко заявил, что законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, поддержат патриотические силы страны. Об этом в понедельник, 23 января, он сказал в комментарии порталу «Гордон».

«На сегодняшний день есть ряд проблем. К примеру, некоторые министры на официальных мероприятиях разговаривают на русском. Этого быть не должно. В 99 процентах интернет-магазинов потребитель не может купить клавиатуру или ноутбук с украинской раскладкой», — пояснил Луценко.

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Он добавил, что политики, депутаты, которые не знают госязыка, должны молчать. «У нас украинское государство. Люди выбрали нардепов не для того, чтобы они занимались продвижением языка [писателя Федора] Достоевского, [главы МВД Украины Арсена] Авакова и [убитого в октябре 2016 года в Донецке ополченца] Моторолы», — отметил парламентарий.

Луценко выразил мнение, что рассмотрение закона в Верховной Раде произойдет в начале весны. «Думаю, голоса в парламенте для его принятия найдутся», — резюмировал он.

Законопроект «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания.