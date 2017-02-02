Украинские бойцы объяснили большие потери в Донбассе «прыжком лягушки»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают причиной обострения и высоких потерь в Донбассе тактику «ползучего наступления», которую сами называют «прыжком лягушки». Об этом они сказали в комментариях порталу «Страна.ua».
Отмечается, что тактика предполагает захват так называемой серой зоны — территории, которая до этого не была подконтрольна ни ополчению, ни силовикам. Таким образом, в частности, украинская армия вышла к трассе Донецк — Горловка, после чего завязались масштабные бои в городе Авдеевка.
Боец 72-й бригады ВСУ Андрей рассказал журналистам, что избранные командованием методы ведения боевых действий в войсках популярностью не пользуются. «Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают "болеть" перед наступлением. В общем, находят любые отмазки, лишь бы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов», — отметил он.
Младший сержант того же воинского соединения Юрий сообщил, что многие бойцы вообще не понимают смысла своих действий. «Вроде у нас минские соглашения, но нам дают приказ атаковать. Ну ок, тогда поддержите атаку по всем правилам — артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота. Ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», — сказал он, добавив, что в результате таких действий возникают подозрения, что в Киеве за счет военнослужащих реализуются «какие-то хитрые политические планы».
1 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что украинские силовики потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек с момента обострения ситуации в Донбассе. Он также отметил, что ополченцы не собираются отступать со своих позиций. По его словам, президент Украины Петр Порошенко приказал военным перейти в наступление из-за провала своей внешней политики.
Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.