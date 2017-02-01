Донецкий губернатор сообщил о переговорах по перемирию в районе Авдеевки

Начались переговоры об установлении «режима тишины» в районе Авдеевки под Донецком для проведения там ремонтных работ. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил в эфире украинского «5 канала» подконтрольный Киеву глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает РИА Новости.

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По его словам, временное перемирие предполагается объявить в четверг, 2 февраля. «Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра, что из этого выйдет, не знаю», — сказал губернатор. «Надеемся, что завтра получим «режим тишины» и возобновим электроснабжение», — добавил он.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что боевые действия в Донбассе идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что украинская армия несет тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.