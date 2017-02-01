В Одессе водители отказались пропускать «скорые» с ранеными участниками АТО

В Одессе водители отказались пропускать машины скорой помощи, которые везли раненых в Донбассе украинских военных. Об этом в среду, 1 февраля сообщает сайт «Политнавигатор» со ссылкой на местного жителя.

По словам одессита, колонну военных карет скорой помощи, следовавших из аэропорта, автомобилисты не пропустили на светофоре. Как отметил местный житель, обычно водители уступают дорогу медикам.

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Днем ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что боевые действия в Донбассе идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что украинская армия несет тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.

Многие жители Украины негативно относятся к киевским силовикам, участвующим в антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны. В частности, 20 января в Одесской области неизвестные избили боевика запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) за то, что тот воевал против ополчения в Донбассе.