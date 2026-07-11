Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 11 июля 2026Мир

Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

CBS: Президент США Трамп поручил команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил своей переговорной группе продолжить диалог с Ираном. Очередной раунд переговоров пройдет в субботу, 11 июля, в Омане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

«Трамп поручил своей команде во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем президента Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что в случае продолжения «враждебных действий» со стороны Ирана Соединенные Штаты намерены применить как военные, так и экономические меры воздействия.

По информации телеканала, Трамп предоставляет своей переговорной команде возможность и время для достижения соглашения, однако этот срок, как отмечается, ограничен.

8 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Разбомбить их так, как они никогда не видели». Трамп оставил администрации США инструкции на случай покушения
    США высказались о возможном визите представителей Трампа в Москву
    Раскрыты новые детали убийств поляков украинскими националистами
    У Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты МВФ
    Экс-советник Пентагона рассказал о препятствии для войны НАТО с Россией
    В США выразили обеспокоенность ситуацией в зоне СВО
    Зависимость Европы от России оценили
    Красный Крест сообщил о выдаче гуманитарной помощи жителям Крыма
    Швейцария предложила провести переговоры по Украине
    В Китае рассказали о расплате американского пилота за дерзость с российским истребителем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok