Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

CBS: Президент США Трамп поручил команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил своей переговорной группе продолжить диалог с Ираном. Очередной раунд переговоров пройдет в субботу, 11 июля, в Омане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

«Трамп поручил своей команде во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем президента Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что в случае продолжения «враждебных действий» со стороны Ирана Соединенные Штаты намерены применить как военные, так и экономические меры воздействия.

По информации телеканала, Трамп предоставляет своей переговорной команде возможность и время для достижения соглашения, однако этот срок, как отмечается, ограничен.

8 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном.