В Одесской области боевика «Правого сектора» избили за участие в АТО

В городе Измаиле Одесской области неизвестные избили боевика запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) за то, что тот участвовал на стороне Киева в боевых действиях на юго-востоке страны. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Обозреватель».

По информации издания, группа молодых людей остановила на улице бойца ПС из-за красно-черного (цвета «Правого сектора») браслета на его руке. Узнав, что активист воевал в Донбассе, неизвестные жестоко его избили.

После этого молодые люди с битами пришли к дому бойца «Правого сектора», чтобы вывезти его в лес, однако местные жители не дали им завершить расправу. «Не ожидал, что такое может случиться. Это недопустимо в Украине», — пожаловался избитый.

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В октябре 2016-го посетительница Днепропетровского театра оперы и балета ударила молотком по голове участника так называемой АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе).

В августе того же года в Ровно неизвестные избили военнослужащего Вооруженных сил Украины Романа Рудейчука, который в ходе боевых действий в Донецком аэропорту получил ранение головы.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. В боевых действиях на стороне Киева помимо подразделений регулярной армии участвовали и добровольческие формирования националистов, впоследствии включенные в состав ВСУ.