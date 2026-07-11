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01:10, 11 июля 2026Россия

Позиции России на фронте оценили

Вице-спикер Совфеда Косачев: Позиции России на фронте улучшаются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Позиции России в украинском конфликте улучшаются, несмотря на масштабную и абсолютно аморальную поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru.

«Ситуация меняется не в пользу Украины, а в пользу России — при всей той масштабной и абсолютно аморальной поддержке Украины, которую ей оказывают страны НАТО», — отметил Косачев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что позиция лидеров стран НАТО по ударам вглубь России демонстрирует, что опасения политиков по поводу безопасности страны оправданны. По ее словам, сейчас все много чего говорят, но нужно смотреть на реальные действия.

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