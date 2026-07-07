В России ответили на заявления о поддержке НАТО ударов вглубь страны

Депутат Журова: Поддержка НАТО атак на Россию говорит, что наши опасения оправданы

Позиция лидеров стран НАТО по ударам вглубь России демонстрирует, что опасения политиков по поводу безопасности страны оправданы, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. По его словам, они способствуют возвращению Москвы за стол переговоров. Также, считает политик, украинская кампания по нанесению ударов «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».

«Такие удары могут говорить только об одном — что все опасения по поводу нашей безопасности оправданы, что если НАТО будет приближаться к нашим границам, то нас ждет опасность того, что они могут бить вглубь страны в том числе, о чем мы им и говорим. Мы же, выставляя условия на переговорах, требуем именно того, чтобы они не приближались к нам. Сейчас идет отработка их ударов, боевых задач. То есть они таким образом уже тренируются, поэтому нужно навсегда этот вопрос решить. Мы же о своей безопасности беспокоимся, вот и все», — отреагировала депутат.

Парламентарий добавила, что лидеры других стран не должны говорить за США, Америка сама может озвучить свою позицию. Кроме того, отметила Журова, сейчас все много чего говорят, но нужно смотреть на реальные действия.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал удары ВСУ вглубь России. Он сказал, что Вашингтон выступает против любых попыток ВСУ вести себя наступательно и призвал Киев к оборонительной тактике. Он также напомнил, что ВСУ провалили контрнаступление в 2023 году.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Однако он указал, что противники мирного разрешения кризиса пытаются этим воспользоваться.

