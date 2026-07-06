В МИД России оценили позицию США по Украине

Рябков: США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию на Украине

США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, противники мирного урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться отстраненной позицией Вашингтона в этом вопросе.

Рябков подчеркнул, что Москва не отказывается от предложений американской стороны по урегулированию на Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. Он добавил, что Россия будет следить за позицией, которую сформируют США по украинскому вопросу по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.