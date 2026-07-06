Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 6 июля 2026Мир

Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

Milliyet: Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров между Россией и Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci - Pool / Getty Images

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ожидается также присутствие ключевых партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Арестованный на видео показал расправу над 12-летней школьницей в российском регионе

    Раскрыты подробности о подорвавшемся на мине в центре российского города чиновнике

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok