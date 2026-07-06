Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

Milliyet: Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров между Россией и Украиной

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ожидается также присутствие ключевых партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

