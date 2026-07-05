В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х сообщил, что основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре будут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, Украина и южный фланг блока.
Он написал, что лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне об угрозах, рисках и вызовах, которые стоят перед североатлантическим регионом.
Страны — члены НАТО не могут согласовать заявление к саммиту альянса в Турции из-за Украины. Об этом ранее сообщалBloomberg со ссылкой на источники.