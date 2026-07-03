Bloomberg: НАТО не может согласовать заявление к саммиту в Турции из-за Украины

Страны — члены НАТО не могут согласовать заявление к саммиту альянса в Турции из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Переговоры между дипломатами в последние дни зашли в тупик, после того как союзники первоначально, казалось, достигли соглашения по короткому тексту, который лидеры должны были утвердить после встречи в Анкаре 7-8 июля», — говорится в материале.

По данным собеседников агентства, в ходе переговоров Польша обратилась к НАТО с просьбой профинансировать расширение на восток сети трубопроводов альянса времен холодной войны, соединяющих военные объекты в Западной Европе. Отмечается, что Варшава пользуется поддержкой других восточноевропейских стран, которые надеялись, что этот вопрос будет урегулирован на прошлогоднем саммите в Гааге.

Италия, в свою очередь, попыталась смягчить содержащееся в заявлении обещание оказывать Украине военную помощь до конца следующего года. Рим утверждает, что указание на временные рамки может помешать достижению мирного урегулирования войны раньше, добавили они.

Как отмечает издание, в проекте заявления говорилось, что союзники предложат Украине 70 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. При этом Италия настаивает на исключении упоминания 2027 года из соглашения, приводя в качестве примера усиление дипломатических усилий с Москвой, что может подорвать возможность переговоров.

Однако, как сообщили источники, Рим, скорее всего, не нарушит консенсус по этому вопросу, даже если Польше удастся добиться возобновления переговоров. Они подчеркнули, что вопрос о предоставлении помощи Украине не вызывает сомнений.

Ранее адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО растет усталость от Украины из-за широких обязанностей альянса, которые выходят за пределы Восточной Европы. Кроме того, в НАТО происходит размежевание стран в зависимости от их отношения к украинскому конфликту.

