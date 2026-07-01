На Западе оценили усталость НАТО от Украины

Профессор Пачини: В НАТО растет усталость от Украины из-за широких обязанностей альянса

В НАТО растет усталость от Украины из-за широких обязанностей альянса, которые выходят за пределы Восточной Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«То, что многие называют "усталостью от Украины" — это не просто усталость, вызванная самим конфликтом, а скорее растущее осознание того, что НАТО одновременно сталкивается с вызовами в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии», — подчеркнул исследователь.

Кроме того, в НАТО происходит размежевание стран в зависимости от их отношения к украинскому конфликту. По его словам, Польша и страны Прибалтики образовали группу стран, которые поставили своей стратегической задачей оказывать военную помощь Киеву. При этом Турция и Венгрия, наоборот, стремятся сохранить прагматизм.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год. Причиной тому стало нежелание Италии давать новые гарантии Киеву.