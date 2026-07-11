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01:42, 11 июля 2026Наука и техника

В Китае рассказали о расплате американского пилота за дерзость с российским истребителем

Sohu: Китайский J-16 и российский Су-35 заблокировали F-35 США над Тихим океаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Журналисты китайского портала Sohu рассказали о расплате американского пилота за дерзость с российским истребителем. Пересказ статьи приводит «АБН24».

По информации обозревателей, инцидент произошел во время совместного российского-китайского патрулирования в западной части Тихого океана. Группу попытались сопроводить несколько американских истребителей, недавно прибывших в Японию.

Журналисты рассказали, что в какой-то момент пилот F-35 попытался незаметно приблизиться к российскому бомбардировщику Ту-95МС. В этот момент с одной стороны к нему подлетел китайский J-16, а с другой — российский Су-35, и американский летчик оказался в своего рода ловушке.

«Представьте, о чем думает тот парень в кабине F-35, оказавшись между российским и китайским самолетами. С одной стороны, у него был J-16, его ракеты были отчетливо видны под крыльями. С другой — российский Су-35, известный своей маневренностью и мощным вооружением», — поразмышляли обозреватели Sohu, назвав инцидент крайне показательным.

Ранее сообщалось, что противолодочный самолет Ту-142МК (по кодификации НАТО: Bear-F — «Медведь») морской авиации Военно-морского флота России сбросил гидроакустический буй перед британским истребителем F-35B.

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