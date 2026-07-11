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01:28, 11 июля 2026Бывший СССР

Названа страна вероятного производства ракет к комплексам Patriot для Украины

Reuters: Ракеты для Patriot, вероятно, будут производиться в Германии, а не на Украине

Фото: Globallookpress.com

Ракеты для комплексов Patriot, вероятно, будут производиться в Германии, а не на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства отмечают, что ракеты-перехватчики, по всей видимости, будут делать в ФРГ или другой европейской стране, а по окончании конфликта производство может быть перенесено на Украину.

Издание предупреждает, что ожидать быстрых поставок не стоит. Германия, которая разработала внутреннюю цепочку производства перехватчиков PAC-2, изготовит первые ракеты не раньше начала 2027 года – через три года после подписания соглашения с американским производителем Raytheon. Более современные перехватчики РАС-3 производиться не будут, поскольку переговоры не достигли результата.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

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