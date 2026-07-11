Axios: США дали Ирану 24 часа, чтобы подтвердить открытость Ормузского пролива

США потребовали от Ирана публичного отказа от атак на суда и объявления о том, что Ормузский пролив открыт. На выполнение требований Вашингтон отвел 24 часа — Тегеран должен выступить с публичным заявлением до конца субботы, 11 июля. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По данным источников журналиста, Соединенные Штаты передели требование властям Ирана как напрямую, так и через посредников.

Как отметил один из собеседников Равида, в случае отказа Иран ждут «серьезные последствия». По его словам, если 11 июля позиция иранских властей не изменится, «это будет не самый лучший день для них».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики. По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.