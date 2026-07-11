«Разбомбить их так, как они никогда не видели». Трамп оставил администрации США инструкции на случай покушения

Трамп приказал разбомбить Иран в случае покушения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики.

Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я сделал, — это оставил инструкции: если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда не видели (...). Надеюсь, вы будете по мне скучать Дональд Трамп президент США

По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.

Трамп сообщил о продолжении переговоров с Ираном

Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, однако режим прекращения огня завершен, рассказал американский лидер.

Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен Дональд Трамп президент США

В свою очередь агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков, сообщило, что информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна и не имеет под собой никаких оснований.

Трамп называл иранских лидеров мразями

Заявления Трампа о переговорах с Ираном звучат на фоне достаточной жесткой риторики в адрес руководства Исламской республики. 9 июня американский лидер назвал иранских лидеров «мразью» и отдал приказ о новой серии ударов по Ирану.

Это больные люди. Ими руководят больные люди, и сами они — злобные, склонные к насилию люди. На мой взгляд, иметь с ними дело — просто пустая трата времени. Они лжецы... с ними что-то не так. Они не в своем уме Дональд Трамп президент США

Американский лидер указал, что переговоры с Ираном могут продолжиться, но он крайне скептически относится к их продуктивности. Он признался, что сам не хочет тратить на это время, но позволит «замечательным» американским переговорщикам продолжать говорить с Тегераном, если он захочет.

8 июля Трамп заявлял, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».

Центральное командование ВС США сообщило, что 8 и 9 июля нанесло удары по Ирану в качестве ответной меры за атаки на корабли в Ормузском проливе.