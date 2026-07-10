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19:01, 10 июля 2026Мир

Трамп заявил о продолжении переговоров между США и Ираном

Трамп: Режим прекращения огня с Ираном завершен, но переговоры продолжатся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media via Reuters

Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, однако режим прекращения огня завершен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», — написал американский лидер.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».

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