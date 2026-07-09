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08:16, 9 июля 2026Мир

Трамп назвал иранских лидеров мразями

Трамп: Иранские лидеры мрази и больные люди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал иранских лидеров «мразью» и отдал приказ о новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Это мрази. Это больные люди. Ими руководят больные люди, и сами они — злобные, склонные к насилию люди. На мой взгляд, иметь с ними дело — просто пустая трата времени. Они лжецы... с ними что-то не так. Они не в своем уме», — сказал он.

Американский лидер заявил, что переговоры с Ираном могут продолжиться, но он крайне скептически относится к их продуктивности. Он признался, что сам не хочет тратить на это время, но позволит «замечательным» американским переговорщикам продолжать говорить с Тегераном, если он захочет.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Иранские военные уточнили, что удары были нанесены в качестве ответных мер «против американских нарушителей договоренностей».

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