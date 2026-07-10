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20:14, 10 июля 2026Мир

Иран опроверг слухи о предстоящих переговорах с США

Fars: Информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Информация о предстоящих переговорах между Ираном и США неверна. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков.

«Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований», — высказался о ситуации собеседник агентства.

Ранее агентство Axios написало, что Соединенные Штаты и Иран могут провести новый раунд переговоров уже на следующей неделе. Уточняется, что встреча иранских и американских представителей может пройти в Швейцарии.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени».

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