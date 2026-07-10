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20:11, 10 июля 2026Мир

Появилась информация о новых переговорах США и Ирана

Axios: США и Иран могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты и Иран могут провести новый раунд переговоров уже на следующей неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается на следующей неделе», — сказал собеседник портала.

По словам источника, встреча иранских и американских представителей может пройти в Швейцарии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта. Однако, отметил американский лидер, режим прекращения огня завершен.

8 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном.

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