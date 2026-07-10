Появилась информация о новых переговорах США и Ирана

Соединенные Штаты и Иран могут провести новый раунд переговоров уже на следующей неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
«Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается на следующей неделе», — сказал собеседник портала.
По словам источника, встреча иранских и американских представителей может пройти в Швейцарии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта. Однако, отметил американский лидер, режим прекращения огня завершен.
8 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном.