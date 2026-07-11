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00:51, 11 июля 2026Россия

В российском регионе сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Красноярской железной дороги.

Инцидент произошел в районе станцией Стайный российского региона. На место направлены три восстановительных поезда, в РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет, угрозы экологии также не последовало. Причины схода поезда не уточняются.

В июне водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пассажирским поездом АдлерСтаврополь.

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