В российском регионе сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Красноярской железной дороги.

Инцидент произошел в районе станцией Стайный российского региона. На место направлены три восстановительных поезда, в РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет, угрозы экологии также не последовало. Причины схода поезда не уточняются.

В июне водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пассажирским поездом Адлер — Ставрополь.

