Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 30 июля 2026 (обновлено: 18:26, 30 июля 2026)Экономика

Жителей Ленобласти предупредили о грязном воздухе

Эконадзор: В Ленобласти в ближайшее время возможно загрязнение воздуха
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленинградской области в ближайшее время возможно загрязнение воздуха. Об этом сообщил Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области в Telegram-канале.

Днем в четверг, 30 июля, и в течение суток пятницы, 31 июля, на территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, объяснили в ведомстве.

Ранее десятки жителей Шадринска на Урале начали жаловаться на головную боль. Причиной стало повышение концентрации сероводорода в воздухе. Власти объяснили сложившуюся ситуацию прошедшими паводками и критически высоким уровнем воды в реке Исеть. Местные жители считают, что проблема заключается в работе канализации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Россиянам назвали сдающиеся строго натощак анализы
    Кошка почувствовала приближающееся землетрясение за несколько секунд до первого толчка
    Россиянам напомнили о праве не платить за домофон
    Росфинмониторинг прокомментировал ограничения для Дурова
    Сборную России по хоккею не допустили до участия в ЧМ-2027
    Москвич переводил криптовалюту украинским спецслужбам и попался ФСБ
    Спрятанный в детское переносное кресло нож нашли в аэропорту США
    Жителей Ленобласти предупредили о грязном воздухе
    Российские войска ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok