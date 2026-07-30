Жителей Ленобласти предупредили о грязном воздухе

Эконадзор: В Ленобласти в ближайшее время возможно загрязнение воздуха

В Ленинградской области в ближайшее время возможно загрязнение воздуха. Об этом сообщил Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области в Telegram-канале.

Днем в четверг, 30 июля, и в течение суток пятницы, 31 июля, на территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, объяснили в ведомстве.

Ранее десятки жителей Шадринска на Урале начали жаловаться на головную боль. Причиной стало повышение концентрации сероводорода в воздухе. Власти объяснили сложившуюся ситуацию прошедшими паводками и критически высоким уровнем воды в реке Исеть. Местные жители считают, что проблема заключается в работе канализации.