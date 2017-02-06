В Киеве назвали число убитых в Донбассе

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«По данным украинской стороны, за время конфликта на Донбассе погибли в общем более 10 тысяч, это вместе с более чем тремя тысячами военнослужащих, бойцов Национальной гвардии», — сообщил Шкиряк.

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Украинские силовики неофициально признали высокие потери, понесенные в ходе последнего обострения конфликта на юго-востоке страны. 1 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что в ходе последних боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек.

В августе 2016-го Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в общей сложности с начала вооруженного противостояния были убиты 9,5 тысячи человек, еще более 22 тысяч получили ранения. Свыше одного миллиона человек были вынуждены бросить свои дома.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране.