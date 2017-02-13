Писатель Захар Прилепин получил погоны майора Вооруженных сил ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко вручил писателю Захару Прилепину погоны майора Вооруженных сил ДНР. Об этом Захарченко написал в Twitter.

«Прилепин — настоящий патриот России и Донбасса, не на словах. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках», — отметил лидер народной республики.

По его словам, опыт у писателя достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые на него возложены.

Ранее в понедельник, 13 февраля, сообщалось, что писатель сформировал в Донбассе свое подразделение. «Знакомьтесь, майор Прилепин, заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Замполит. Или политрук», — пишет kp.ru.

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Сам Прилепин рассказал, что на Украине не ощущает себя писателем, он офицер и понимает, что когда-нибудь придется стрелять. «Тут есть некоторая сложность. Я ее даже скрывать не буду. Все-таки непосредственно управлением подразделений я занимался, страшно сказать, 20 лет назад. Поэтому какие-то вещи надо в голове просто реанимировать», — отметил он.

Прилепин, настоящее имя которого Евгений, ранее служил в ОМОНе (был в командировках в Чечне), также работал охранником, грузчиком, разнорабочим. Он женат, у него четверо детей. Родился в Рязанской области, затем семья переехала в Нижегородскую область.

В марте 2014-го Прилепин осудил российских деятелей культуры, высказавшихся против присоединения Крыма к России. Он не раз приезжал в юго-восточные регионы Украины, публиковал написанные там заметки, проводил сбор средств в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. С 2015 года занимал должность советника Захарченко.