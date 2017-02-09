Денис Мацуев и Захар Прилепин получили премию правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 16 премий в области культуры за 2016 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в четверг, 9 февраля.

Среди награжденных — писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, продюсер Наталья Мокрицкая, актриса Юлия Пересильд, дирижер Юрий Башмет, художник Анатолий Любавин, худрук Александринского театра Валерий Фокин и поэт Игорь Волгин.

Каждый лауреат получит премию в размере миллиона рублей.

Премия правительства в области культуры ежегодно присуждается за произведения в области литературы, изобразительного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, а также за просветительскую деятельность.