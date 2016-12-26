Путин наградил Евгения Миронова и Дениса Мацуева орденами

Президент России Владимир Путин наградил актера и художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает в понедельник, 26 декабря, ТАСС.
Награда присвоена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Такого же ордена удостоен композитор Алексей Рыбников, художественный руководитель театра «Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова».
Орденом Почета награждены кинорежиссер Алла Сурикова, пианист Денис Мацуев, худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, актеры Нина Ургант и Владимир Смирнов.