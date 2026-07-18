Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:08, 18 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто наказание для украинских военных за отступление

РИА Новости: Командиры ВСУ обещали убить FPV-дроном отступающих военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали убить военных за отступление. Об этом РИА Новости сообщил пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.

Он рассказал, что российские военные обнаружили позицию украинских солдат, на которой он находился, и начали наносить по ней удары минометами и беспилотниками. Бойцы ВСУ доложили об этом командованию, но им приказали оставаться на месте, пригрозив убить FPV-дроном тех, кто решит отступить.

Ранее командир ВСУ пригрозил подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран пригрозил США перейти к фазе полного уничтожения
    Российскую базу отдыха проверят после массового отравления
    На российской базе отдыха произошло массовое отравление
    Два нефтяных танкера взорвались на минах в Ормузском проливе
    В России разработали новые правила возврата ж/д билетов
    В ВОЗ раскрыли способ избежать рака
    В США допустили убийство Зеленского украинцами
    Иран сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране
    Раскрыто наказание для украинских военных за отступление
    Минобороны рассказало о подготовке армейского резерва в 2026 году
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok