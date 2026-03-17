02:28, 17 марта 2026

Командир ВСУ стал угрожать солдату за просьбу его накормить

РИА Новости: Командир ВСУ угрожал солдату отсутствием ротации за просьбу поесть
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозил подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его. Об этом говорят данные радиоперехвата, которые оказались в распоряжении журналистов РИА Новости.

«Я тебе скажу — будешь ныть, я тебе "прописку" там устрою, как принял?», — сказал командир. В ответ военный дал знать, что его терпение на исходе.

Солдат попросил нормально его накормить, потому что «жрать хочется все время».

Ранее стало известно, что украинский командир в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен. «Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея», — заявил военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко. По его словам, в момент штурма его сослуживцы погибли. Сам он находился в соседней комнате, после чего сдался в плен.

