Командир ВСУ в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко.

По словам бойца, по их позиции начала работать артиллерия и FPV-дроны.

«Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея», — отметил Салко.

Он также добавил, что в момент штурма его сослуживцы погибли. Сам он находился в соседней комнате, после чего сдался в плен.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины были вынуждены платить, чтобы им доставляли еду на позиции. Об этом сообщил украинский пленный Александр Салюков. Он также сообщил, что у бойцов нет никакой мотивации — на фронт их загоняют, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров.