Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 4 февраля 2026Бывший СССР

Украинский командир избил подчиненного за идею сдаться в плен

Командир ВСУ в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко.

По словам бойца, по их позиции начала работать артиллерия и FPV-дроны.

«Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея», — отметил Салко.

Он также добавил, что в момент штурма его сослуживцы погибли. Сам он находился в соседней комнате, после чего сдался в плен.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины были вынуждены платить, чтобы им доставляли еду на позиции. Об этом сообщил украинский пленный Александр Салюков. Он также сообщил, что у бойцов нет никакой мотивации — на фронт их загоняют, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Стало известно о расколе между Трампом и Вэнсом

    На Украине заявили о кардинальном переосмыслении гарантий безопасности

    В Госдуме потребовали отчет о семье замученного педофилом девятилетнего мальчика

    Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из красноярского аэропорта

    В российском городе допустили отключение тепла до весны

    Названа выплаченная Венесуэле сумма от продажи ее нефти США

    Адвокат защищал брата владельца «сауны смерти» благодарностями и медалями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok