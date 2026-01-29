Пленный Салюков: Командиры ВСУ заставляли солдат платить за доставку еды

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены платить, чтобы им доставляли еду на позиции. Об этом сообщил украинский пленный Александр Салюков в беседе с «Известиями».

Как рассказал военнослужащий, ему и его сослуживцам обещали зарплату в 20 тысяч гривен (около 35,5 тысячи рублей) плюс 170 тысяч гривен (примерно 301,8 тысячи рублей) «боевых» ежемесячно, однако этих денег солдаты не получали. «Нам же на позиции доставки были с помощью дрона "Баба-яга" раз в два дня. Нам сказали, что как минимум 5 процентов [от выплат] мы будем отдавать. <…> Просто за еду», — добавил Салюков.

Он также сообщил, что у бойцов нет никакой мотивации — на фронт их загоняют, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права. Кроме того, по его словам, командиры врут своим подчиненным, говоря о малочисленности Вооруженных сил России, однако на передовой солдаты ВСУ сталкиваются с огромным количеством российских беспилотников.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров.