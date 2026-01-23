Бойцы ВСУ боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров

Бойцы Вооруженных силу Украины (ВСУ) под Красноармейском боятся бежать с позиций из-за угроз расправы над ними со стороны своих командиров. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Игорь С.

По словам мужчины, им всем еще на учебных тренировках говорили о том, что могут расстрелять.

«Нам даже инструктора говорили, мол, хотите — бегите, но пристрелим. Потому, страшно было бежать», — заключил пленный.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Евген Гамарник поблагодарил российских солдат за оказание ему своевременной медицинской помощи и спасение жизни, а также за хорошее отношение.