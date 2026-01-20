Пленный солдат ВСУ Гамарник поблагодарил российских солдат за спасение

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евген Гамарник поблагодарил российских солдат за оказание своевременной медицинской помощи. Его слова передает ТАСС.

По его словам, он получил ранение, находясь в окопе, когда в траншею попал снаряд, а остался в живых благодаря тому, что русские солдаты вовремя его заметили и оказали помощь.

«Меня вели, помогали. Потом в доме меня хорошо накормили, дали мне сигарет и вызвали врача. Врач меня посмотрел, сделал уколы обезболивающие. Нас кормили, давали сигареты, с нами по-хорошему обращались», — добавил пленный украинец.

Командование ВСУ, как отметил Гамарник, поставило задачу стрелять по всем направлениям на подготовленной позиции, в том числе и по другим украинским военным.

Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.