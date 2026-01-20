Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евген Гамарник поблагодарил российских солдат за оказание своевременной медицинской помощи. Его слова передает ТАСС.
По его словам, он получил ранение, находясь в окопе, когда в траншею попал снаряд, а остался в живых благодаря тому, что русские солдаты вовремя его заметили и оказали помощь.
«Меня вели, помогали. Потом в доме меня хорошо накормили, дали мне сигарет и вызвали врача. Врач меня посмотрел, сделал уколы обезболивающие. Нас кормили, давали сигареты, с нами по-хорошему обращались», — добавил пленный украинец.
Командование ВСУ, как отметил Гамарник, поставило задачу стрелять по всем направлениям на подготовленной позиции, в том числе и по другим украинским военным.
Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.