Пленный боец ВСУ: Командование запретило забирать тела сослуживцев в Гуляйполе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе. Запрет раскрыл пленный боец украинской армии, сообщает ТАСС.

«Нам предлагала армия России, когда мы отступили, забрать убитых. Я в первый раз тогда задумался, что вместо того, чтобы забирать тела — сдаться в плен. Но нам сказали, что нет, никто никого забирать не будет», — заявил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что линия фронта на некоторых участках у Гуляйполя Запорожской области обрушивается из-за нехватки бойцов ВСУ для сдерживания наступления армии России. По его словам, оперативно-тактическая обстановка для украинских войск у Гуляйполя весьма плохая.