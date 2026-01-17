Марочко: Линия фронта ВСУ у Гуляйполя обрушивается из-за нехватки бойцов

Линия фронта на некоторых участках у Гуляйполя Запорожской области обрушивается у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов для сдерживания наступления армии РФ. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, солдаты армии противника начали бежать из района Гуляйполя, пишет ТАСС.

«Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении», — отметил он.

По словам Марочко, в этом месте «даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника». Таким образом, «оперативно-тактическая обстановка для солдат ВСУ у Гуляйполя "весьма плохая"».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Запорожской области офицерский состав Вооруженных сил Украины. Это произошло в ходе боев за Гуляйполе.

До этого стало известно, что российский военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе. Для этого он использовал металлическую решетку.