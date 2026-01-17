Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:34, 17 января 2026Бывший СССР

Марочко сделал мрачное заявление о положении ВСУ на поле боя

Марочко: Линия фронта ВСУ у Гуляйполя обрушивается из-за нехватки бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Линия фронта на некоторых участках у Гуляйполя Запорожской области обрушивается у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов для сдерживания наступления армии РФ. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, солдаты армии противника начали бежать из района Гуляйполя, пишет ТАСС.

«Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении», — отметил он.

По словам Марочко, в этом месте «даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника». Таким образом, «оперативно-тактическая обстановка для солдат ВСУ у Гуляйполя "весьма плохая"».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Запорожской области офицерский состав Вооруженных сил Украины. Это произошло в ходе боев за Гуляйполе.

До этого стало известно, что российский военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе. Для этого он использовал металлическую решетку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену

    Марочко сделал мрачное заявление о положении ВСУ на поле боя

    Названы неочевидные для пенсионеров выплаты

    В Литве нашли виновных в поджоге производящего оборудование для ВСУ завода

    Украина перейдет в режим экономии электроэнергии

    Путин обратился к громящим технику ВСУ российским бойцам

    Американский аналитик раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok