Бывший СССР
08:49, 15 января 2026Бывший СССР

Российские военные уничтожили офицеров ВСУ в Гуляйполе

РИА Новости: ВС России уничтожили офицеров ВСУ в командном пункте в Гуляйполе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Запорожской области офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир штурмового взвода с позывным Мелкий, передает РИА Новости.

По его словам, это произошло в ходе боев за Гуляйполе. Военнослужащий рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль командный пункт, в котором находились украинские офицеры.

«Зашли в этот штаб, сразу начался стрелковый бой, одного противника ликвидировал. Напарник на лестнице уничтожил еще троих», — сообщил Мелкий. Он добавил, что с рассветом российские военнослужащие вновь штурмовали здание, но тогда сопротивление было минимальным.

Ранее стало известно, что российский военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе. Для этого он использовал металлическую решетку.

