Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

Российский боец выманил командира роты во время боев за штаб ВСУ в Гуляйполе

Штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Кощей выманил командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за штаб украинских войск в Гуляйполе Запорожской области. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Как рассказал российский боец, во время штурма он стал шуметь металлической решеткой. На звук, чтобы проверить, что происходит, вышел украинский командир.

«Я вот когда зашел, он тоже вышел такой налегке. Я когда залазил, просто зашумел решеткой, и все. И вот он вышел посмотреть, что же там происходит, что за шум. Я быстрее просто оказался», — рассказал он.

Военный отметил, что в ходе боев командир роты был ликвидирован. По словам российского штурмовика, он пролез в окно, после чего увидел поднимающегося из подвала офицера ВСУ. Он выстрелил ему в каску, после чего решил проверить, выжил ли противник. Командир роты начал отстреливаться, а Кощей бросил в его сторону две гранаты, выпрыгнул обратно в окно и выстрелил внутрь здания еще и из трофейного натовского гранатомета.

В конце 2025 года российские военнослужащие заняли штаб 102-й бригады теробороны в Гуляйполе. Украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование. Там же был найден служебный ноутбук младшего лейтенанта.