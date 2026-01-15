Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 15 января 2026Бывший СССР

Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

Российский боец выманил командира роты во время боев за штаб ВСУ в Гуляйполе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Кощей выманил командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за штаб украинских войск в Гуляйполе Запорожской области. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Как рассказал российский боец, во время штурма он стал шуметь металлической решеткой. На звук, чтобы проверить, что происходит, вышел украинский командир.

«Я вот когда зашел, он тоже вышел такой налегке. Я когда залазил, просто зашумел решеткой, и все. И вот он вышел посмотреть, что же там происходит, что за шум. Я быстрее просто оказался», — рассказал он.

Военный отметил, что в ходе боев командир роты был ликвидирован. По словам российского штурмовика, он пролез в окно, после чего увидел поднимающегося из подвала офицера ВСУ. Он выстрелил ему в каску, после чего решил проверить, выжил ли противник. Командир роты начал отстреливаться, а Кощей бросил в его сторону две гранаты, выпрыгнул обратно в окно и выстрелил внутрь здания еще и из трофейного натовского гранатомета.

В конце 2025 года российские военнослужащие заняли штаб 102-й бригады теробороны в Гуляйполе. Украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование. Там же был найден служебный ноутбук младшего лейтенанта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Во Львове произошли взрывы

    Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

    Продажа имущества украинских олигархов пополнила бюджет Крыма на миллиарды рублей

    Российские военные уничтожили офицеров ВСУ в Гуляйполе

    Названа главная причина падения добычи нефти в России

    Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

    Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok