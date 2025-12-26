Реклама

22:17, 26 декабря 2025Бывший СССР

В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли служебный ноутбук украинского лейтенанта

В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли служебный ноутбук лейтенанта Калинского
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Гуляйполе после бегства украинских военных нашли служебный ноутбук, который принадлежит младшему лейтенанту Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Калинскому с ником «Ночной кошмар зеро». Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 25 декабря, появилось видео, предположительно, снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады, теробороны ВСУ в городе Гуляйполе. Как рассказали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование. Там же был найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского.

Подчеркивается, что 75-й батальон 102-й бригады территориальной обороны после реформы формально стал 1-м линейным батальоном 106-й бригады теробороры.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ предприняло попытки не дать отрядам «Шквал» сбежать из Андреевки в Сумской области.

