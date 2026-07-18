Задержанные за чтение Библии в Стамбуле россияне вылетели в Россию

Задержанные за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле россияне вылетели в Россию

Россияне, задержанные за чтение Библии в соборе Святой Софии в турецком Стамбуле, вечером 17 июля вылетели в Россию. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ.

Уточняется, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь Филоновы вылетели запланированным рейсом в 19:50 по местному времени.

Виктория и Игорь прилетели на отдых в курортную страну из Москвы вечером 13 июля. По словам Игоря, он достал Библию, которую принес с собой, после чего супругов окружили, вывели на улицу, а потом доставили в полицейский участок в районе Фатих. Позднее стало известно, что туристов поместили в центр содержания иностранцев перед депортацией. В генконсульстве отметили, что супругов давно не кормили, из-за чего они чувствуют себя плохо.