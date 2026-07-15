Появились подробности о задержанных в Турции за чтение Библии россиянах

Генконсульство РФ в Стамбуле выясняет детали случившегося с задержанными россиянами

Пару российских туристов, задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии в турецком Стамбуле, поместили в центр содержания иностранцев перед депортацией. Подробности появились у Telegram-канала «Осторожно, новости».

Уточняется, что супруги находятся в изоляторе в районе Арнавуткёй. При этом мужа и жену разлучили. Кроме того, россиян давно не кормили, из-за чего они чувствуют себя плохо. Генконсульство РФ в Стамбуле уже занимается вопросом и выясняет детали случившегося, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели на отдых в курортную страну из Москвы вечером 13 июля. Они отправились в собор Святой Софии, где мужчина достал Библию и начал ее читать. Полиция задержала туристов по статье о разжигании ненависти или вражды среди населения.