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20:26, 14 июля 2026Путешествия

Россиян задержала полиция за чтение Библии в Турции

Пару россиян задержала полиция за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле
Алина Черненко

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Пару российских туристов задержала полиция за чтение Библии в соборе Святой Софии в турецком Стамбуле. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели на отдых в курортную страну из Москвы вечером 13 июля. Они отправились в одну из главных туристических достопримечательностей Стамбула — собор Святой Софии. По словам Игоря, он достал Библию, которую принес с собой, после чего супругов окружили, вывели на улицу, а потом доставили в полицейский участок в районе Фатих.

Игорь рассказал журналистам, что сейчас стражи правопорядка решают, оставят ли их с женой под стражей или отправят в депортационный центр. Мужчина пожаловался, что в консульстве им не отвечают и они не знают, что делать и к кому обращаться.

В полицейском протоколе, который оказался в распоряжении издания, приведены показания Виктории. В документе сказано, что, пока ее муж читал Библию, она время от времени лишь краем глаза смотрела в книгу. Кроме того, там говорится, что супругов подозревают в нарушении статьи о разжигании ненависти или вражды среди населения.

Россиян заставили сдать вещи для описи. Им не разрешили вернуться в отель и сказали, что дальше будет решаться их судьба. «Здесь нет ни одного человека, который говорил бы по-русски», — заявил Игорь.

Ранее местные жители бросили в бассейн вещи россиянок на курорте Турции со словами «мы турки, мы здесь решаем». Инцидент попал на видео.

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