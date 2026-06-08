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20:21, 8 июня 2026Путешествия

Вещи россиянок на курорте Турции бросили в бассейн со словами «мы турки, мы здесь решаем»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @sof.knn

Местные жители бросили в бассейн вещи россиянок на курорте Турции со словами «мы турки, мы здесь решаем». Об этом одна из отдыхающих рассказала на своей странице @sof.knn в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российская туристка сняла на видео инцидент, произошедший в отеле Selectum Colours Bodrum. Она и еще одна девушка лежали на шезлонгах у бассейна и отдыхали, когда к ним подошла пара местных — мужчина и женщина. Последние стали выгонять иностранок с лежаков, а затем бросили в воду сумку одной из них и выхватили ее телефон. Россиянкам пришлось покинуть свое место.

«На ресепшене мы объяснили ситуацию, показали видео, на что просто развели руками и сказали "все, что происходит между гостями, это нас не касается"», — объяснила автор ролика.

Ранее российские туристы начали жаловаться на стоимость услуг в Турции. Представители сферы туризма Антальи подчеркнули, что особенно заметен рост цен для россиян стал вне отелей.

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