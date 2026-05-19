10:43, 19 мая 2026Путешествия

Россияне начали жаловаться на стоимость отдыха в Турции

РИА Новости: Жалоб россиян на растущие цены в Турции стало больше
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы начали жаловаться на стоимость услуг в Турции, особенно их расстраивают цены вне отелей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли Антальи.

По их словам, жалоб россиян на растущие цены на отдых в стране стало больше. «Российские туристы в нынешнем сезоне чаще выражают недовольство стоимостью питания, экскурсий и дополнительных услуг на турецких курортах», — пояснил источник в турецком правительстве.

Представители сферы туризма Антальи подчеркнули, что особенно заметен рост цен для россиян стал вне отелей. Раньше соотечественники активнее проводили время вне гостиниц, а теперь стараются избегать этого из-за лишних трат. «Жалобы в основном касаются цен на питание, напитки и пляжные услуги», — заключили они.

Ранее стало известно, что путешествия в Турцию в мае 2026 года подорожали на 30 процентов. Рост цен на услуги сферы туризма связали с высокой инфляцией в стране.

